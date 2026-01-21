Seit Jahrzehnten setzen Online-Marketing-Profis auf starke Domainnamen. Kurze und einprägsame Webadressen steigern Klickrate, Sichtbarkeit und Vertrauen – ein Vorteil, den Wettbewerber nur schwer aufholen.
Positives Vorleben nutzen:
Expired-Domains (EXP-Domains) besitzen häufig noch wertvolle Backlinks aus ihrer früheren Nutzung. Dieses „SEO-Erbe“ verschafft Ihnen einen direkten Wettbewerbsvorteil und spart teure Aufbauarbeit.
Ihre Garantien für einen sicheren Domain-Kauf:
Begleitung von A bis Z – vom ersten Angebot bis zur erfolgreichen Übertragung
Treuhand-Service – Ihre Zahlung ist Zug-um-Zug abgesichert
Transparent – keine Transaktionsgebühren, keine versteckten Kosten
Schnell & zuverlässig – 100 % Transfererfolg seit 2005
Aktuelle Entwicklung auf dem Domainmarkt
Vom Volumenwachstum zum stabilen Wachstumsmarkt
Zwischen 2010 und 2020 fielen die Preise für Domains – gleichzeitig stieg jedoch das Handelsvolumen deutlich an. Ab 2020 hat sich die Nachfrage nach Domains stark erholt, und seither gilt der Domainhandel weltweit als solider Wachstumsmarkt.
Im Jahr 2024 waren rund 378 Millionen Domains registriert, und bis 2033 könnte die Zahl auf fast 460 Millionen steigen.
Historischer Blick – die erste Domain
Die erste registrierte Domain war symbolics.com am 15. März 1985. Damit gilt sie als Startpunkt der .com-Ära.
Fazit – heute und morgen
Fast 40 Jahre später ist der Wert passender Domains allgemein anerkannt. Sie sind längst mehr als nur Adressen – sie zählen zu den strategischen Vermögenswerten für Markenauftritt, Marketing und langfristige Sichtbarkeit.